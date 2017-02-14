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شاهد: مانشستر سيتي يتقدم للمركز الثاني بعد الفوز بهدفين على بورنموث

13/2/2017

تقدم مانشستر سيتي إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما فاز بهدفين على بورنموث المتعثر الاثنين.

وسجل رحيم سترلينج الهدف الأول في الدقيقة 29 وجاء الهدف الثاني بعدما أرسل سترلينج تمريرة قابلها البديل سيرجيو أجويرو ولمست قدم تيرون مينجز مدافع بورنموث قبل أن تدخل المرمى بالدقيقة69.

وجلس أجويرو مجددا على مقاعد البدلاء وسط تكهنات حول مستقبله في الموسم المقبل إذ دفع المدرب بيب جوارديولا بالبرازيلي جابرييل جيسوس في التشكيلة الأساسية.

لكن بعد إصابة جيسوس -المتألق منذ انضمامه لسيتي الشهر الماضي في كاحله في بداية المباراة اشترك أجويرو ونجح المهاجم الأرجنتيني في مساعدة سيتي على حسم اللقاء.

وبات سيتي على بعد ثماني نقاط من تشيلسي المتصدر وأنعش آماله في المنافسة على اللقب.

ويملك سيتي 52 نقطة من 25 مباراة ويتقدم بنقطتين على توتنهام هوتسبير وأرسنال وثلاث نقاط عن ليفربول وأربع نقاط عن جاره يونايتد.

واعتقد بورنموث أنه أدرك التعادل 1-1 في الشوط الأول عندما وضع جوش كينج الكرة في المرمى بعد هدف سترلينج لكن الحكم ألغى الهدف بداعي أن اللاعب ارتكب خطأ ضد المدافع جون ستونز قبل التسجيل.

وبقي بورنموث بلا فوز في الدوري خلال 2017 وتجمد رصيده عند 26 نقطة بالمركز 14 واقترب من منطقة الهبوط.

  

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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