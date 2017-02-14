شاهد: سلوك غير رياضي يدفع لاعبا هولنديا للاعتذار

تقدّم جويل فيلتمان لاعب فريق أياكس امستردام الهولندي باعتذار عما بدر منه خلال مباراة فريقه أمام سبارتا روتردام.

وفي تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال فيلتمان " أعتذر عما بدر خلال لقاء الفريق أمام سبارتا وعلى وجه الخصوص للاعب المنافس إيفان كاليرو خالص الاعتذار للجميع".

وكانت المباراة ضمن منافسات الدوري المحلي الهولندي لكرة القدم.

وشنت وسائل الإعلام الهولندية هجومًا على فيلتمان بعد التصريحات التي أدلى بها لصحيفة "مترو" البريطانية، الأحد، عندما قال "كنت فقط أحاول أن أكون ذكيا، أعلم أنه ربما يكون ما فعلته ليس الشيء الأجمل الذي كان يتعين علي فعله، ولكنها كانت حركة ذكية، يمكنني أن أضحك عليها".

وأضاف "علينا ألا نقوم بتضخيم الأمر، سيكون من الأفضل أن نضحك عليه وألا نضخمه، لن أفعلها مجددا، لأنني أعتقد أنها لن تنطلي على أحد مرة أخرى".

وقام فيلتمان بسلوك غير رياضي عندما قام بخداع لاعبي سبارتا وإيهامهم بأنه سيخرج الكرة لعلاج زميله البوركيني برتراند تراوري، ليقف لاعبو المنافس لعلاج المصاب، إلا أنه فاجأ الجميع وانطلق بالكرة مسرعًا محاولًا لعب كرة عرضية وسط غفلة مدافعي الفريق المنافس، ولكن أحد مدافعي سبارتا أبعد الكرة لركلة ركنية.

وانتهت المباراة بفوز أياكس امستردام بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للمسابقة.

ويحتل أياكس المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة بفارق خمس نقاط خلف فينورد المتصدر.