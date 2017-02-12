علاء صادق يحلل الأسبوع الرياضي في أرقام

نقدم جولة في كرة القدم العالمية لنتعرف على أبرز الأرقام القياسية والحقائق المثيرة التي شهدتها مباريات ومسابقات الأسبوع.

صفر

البرازيلي الشاب ليو بوناتينى هو اللاعب الوحيد بين هدافي الدوري السعودي الذى يمتلك رصيدا قدره صفر في أربعة عناصر يتم تسجيلها للهدافين. لم يسجل مطلقا من أية ركلة جزاء ولم يضيع أيا منها. ولم يشهر أي حكم في وجهه البطاقة الصفراء مطلقا ولا البطاقة الحمراء طبعا.

ليو بوناتينى متصدر هدافي الهلال في الدوري برصيد 9 أهداف إلا أنه يحتل المركز الخامس في ترتيب هدافي المسابقة. بينما يمتلك السوري عمر السومة نجم الأهلي ومتصدر الهدافين 4 ركلات جزاء مسجلة وواحدة ضائعة وأربعة انذارات.

1

فريق واحد في تاريخ الكرة الإنجليزية توج بطلا للدوري ثم هبط في الموسم التالي مباشرة إلى الدرجة الثانية. وهو مانشستر سيتي الذى احتل المركز قبل الأخير قبل هبوطه.

ليستر سيتى صاحب كبري مفاجآت كرة القدم في العصر الحديث بتتويجه بطلا للدوري الموسم الماضي، أصبح قريبا جدا من دائرة الهبوط بعد 24 مرحلة ورصيده 21 نقطة فقط، بينما يمتلك هال سيتي صاحب المركز الثامن عشر والذى يهبط صاحبه 20 نقطة، وهو فارق ضئيل جدا قبل 14 مباراة من نهاية البطولة.

2

أصبح كيليان مابيه (عمره 18 عاما وشهران) صاحب الهاتريك المثير لموناكو السبت الماضي في مرمى ميتز ثاني أصغر لاعب يحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) في تاريخ الدوري الفرنسي.. ويسبقه جيريمى مينيز الذى سجل ثلاثية لسوشو في مرمى بوردو في يناير 2005. وكان عمره وقتئذ 17 عاما و9 شهور فقط.

4

للمرة الرابعة في تاريخ كأس السوبر المصري يحسم اللقب بركلات الجزاء الترجيحية. وبعد فوز الأهلي على الزمالك 3-1 في مباراة 2003 وفوز الأهلي على الاسماعيلي 4-2 في لقاء 2007 وفوز الأهلي على الزمالك 5-4 في نهائي 2014 جاء الدور على الزمالك ليسقط الأهلي بالركلات الجمعة الماضي في أبو ظبى 3-1.

5

التتويج بالألقاب في مسابقات الدوري يحتاج تحقيق نتائج طيبة مع منافسيك المباشرين لتزيد رصيدك من جهة وتقلل أرصدتهم من جهة أخرى. ولكن فريق توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي لا يعرف تلك الحقيقة وجاءت هزيمته الأخيرة في ليفربول 2-صفر لتكون المباراة الخامسة على التوالي التي يعجز فيها عن الفوز خارج ملعبه على أي فريق من الأندية الستة الكبار في الدوري. حيث خسر ثلاث مرات وتعادل مرتين بينما يمتلك رصيدا جيدا من دون أية هزيمة ضد بقية الفرق في مبارياته خارج ملعبه بالفوز في أربعة والتعادل في أربعة.

9

بهدفين نظيفين لبيرجشتالر وجورتزكا حقق شالكه فوزا غاليا في ملعبه فيلتينس ارينا على ضيفه هيرتا برلين في البوندزليجا. والفوز هو التاسع على التوالي بانتظام تام لشالكه على هيرتا برلين في فيلتينس ارينا.

13

بعد جفاف طويل دام 13 مباراة متتالية عجز خلالها مونبيليه عن تحقيق أي فوز في كل لقاءاته خارج ملعبه في الدوري الفرنسي لكرة القدم الحالي. تمكن مونبيليه من تحقيق الفوز خارج ملعبه السبت الماضي على نانسي وبثلاثة أهداف نظيفة.

37

بتمريرة بديعة من الفرنسي كريم بنزيمه انفرد البرتغالي كريستيانو رونالدو بمرمى فريق ريال أوساسونا في الدقيقة وسجل هدف التقدم لريال مدريد من أول تسديدة للفريق المتصدر للدوري الإسباني على مرمى منافسه. وتحمل تلك التمريرة رقم 37 من بنزيمه إلى رونالدو ليكون أكثر لاعبي ريال مدريد في صناعة الأهداف لرونالدو.

41

أنهى نادى اأجيه صياما دام 41 عاما عن الفوز في ملعب منافسه ليل في الكرة الفرنسية. وهزمه السبت الماضي 2-1 مستفيدا من طرد بيسونا نجم ليل وصاحب هدفه الوحيد. كان الفوز الأخير في ليل قد تحقق في 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 1976.

58

فاعلية ضخمة يمتلكها نادى برشلونه الإسباني في مبارياته ضد الأندية التي يتولى المدرب الإسباني أوناي إيمرى تدريبها قبل اللقاء المرتقب بين باريس سان جيرمان الفرنسي (يدربه إيمرى) وبرشلونه مساء الثلاثاء المقبل في ملعب الأمراء في باريس ضمن شامبيونزليغ الأوربي.

أحرز برشلونه 58 هدفا في 23 مباراة بمتوسط يتجاوز هدفين ونصف لكل مباراة. وأحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي وحده 25 هدفا من تلك الأهداف في 21 مباراة.

151

مصادفة كبيرة شهدتها إحصائيات الدوري الإسباني الليغا بعد نهاية مباريات المرحلة الرابعة والعشرين. حيث تساوى ناديا ريال مدريد المتصدر وبرشلونة الثاني في العدد نفسه من التسديدات على المرمى برصيد 151 لكل فريق. ولكن برشلونة هو الأكثر دقة حيث سجل 61 هدفا من تلك التسديدات مقابل 54 لريال مدريد. بينما يمتلك الريال فرصة مؤكدة للتفوق في عدد التسديدات لأنه لعب مباراتين أقل من برشلونة ولديه فرصة غير مؤكدة للتعادل أو التفوق على البارسا في إحراز الأهداف خلال مباراتيه المؤجلتين وكلتاهما خارج ملعبه مع فالنسيا وسيلتا فيغو.

250

رقم قياسي جديد شهده الدوري الألماني البوندزليغا هذا الأسبوع. وحققه نادى هامبورغ ليعتلي قمة أكثر الاندية امتلاكا للاعبين الذين احرزوا أهدافا في تاريخ البوندزليغا.. وشهدت الدقيقة 24 من لقاء لايبزغ وهامبورغ إحراز البرازيلي والاس سوزا الهدف الثاني لفريقه برأسه ليصبح اللاعب رقم 250 الذى يسجل هدفا لهامبورغ في مشواره مع الدوري. وهو رقم لم يصل إليه نادى بايرن ميونخ أكثر الأندية تتويجا.