البث الحي
رياضة

شاهد: ثنائية ماني تعيد ليفربول إلى الطريق الصحيح

11/2/2017

نجح ليفربول أخيرا في الفوز وألحق ضررا بآمال توتنهام هوتسبير في المنافسة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ساديو ماني هدفين ليقود صاحب الأرض للانتصار 2-صفر السبت.

وكان يمكن لتوتنهام تقليص الفارق إلى ست نقاط مع تشيلسي الذي يخرج لمواجهة بيرنلي الأحد لكنه سقط أمام أداء قوي في الشوط الأول من ليفربول الذي حقق فوزه الأول في الدوري في 2017.

وهز ماني الشباك في الدقيقتين 16 و18 بعد أداء سيء من الدفاع ومنع هوجو لوريس حارس توتنهام اللاعب السنغالي من تسجيل الهدف الثالث في الشوط الأول حيث اهتز الفريق الزائر تحت ضغط ليفربول.

ولم يهدد توتنهام – الذي لم يخسر في آخر تسع مباريات في الدوري قبل هذه المواجهة وخسر مرتين فقط هذا الموسم – مرمى منافسه كثيرا ليستمر مستواه المتواضع في أنفيلد.

وتقدم ليفربول إلى المركز الرابع برصيد 49 نقطة من 25 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف توتنهام صاحب المركز الثاني. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

شاهد: انقطاع مفاجئ للكهرباء أثناء مباراة لحظة تنفيذ ركلة جزاء

ساد الظلام الدامس أرجاء الاستاد ولم يعرف ما إذا كانت ركلة الجزاء سددت أم لا (موافع التواصل)

تعرف على أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوربا للرجال

أدارت الفرنسية ستيفاني فرابار (وسط) مواجهة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر في اسطنبول العام الماضي (رويترز)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

اللاعب "قفشة" صاحب هدف فوز الأهلي: أبو تريكة كلمة السر (فيديو)

اللاعب محمد مجدي قفشة محمولا على الأعناق بعد تسجيله هدف الفوز (رويترز)
الأكثر قراءة

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

مرضى سابقون بفيروس كورونا في الصين (رويترز)