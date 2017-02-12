شاهد: ثنائية ماني تعيد ليفربول إلى الطريق الصحيح

نجح ليفربول أخيرا في الفوز وألحق ضررا بآمال توتنهام هوتسبير في المنافسة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ساديو ماني هدفين ليقود صاحب الأرض للانتصار 2-صفر السبت.

وكان يمكن لتوتنهام تقليص الفارق إلى ست نقاط مع تشيلسي الذي يخرج لمواجهة بيرنلي الأحد لكنه سقط أمام أداء قوي في الشوط الأول من ليفربول الذي حقق فوزه الأول في الدوري في 2017.

وهز ماني الشباك في الدقيقتين 16 و18 بعد أداء سيء من الدفاع ومنع هوجو لوريس حارس توتنهام اللاعب السنغالي من تسجيل الهدف الثالث في الشوط الأول حيث اهتز الفريق الزائر تحت ضغط ليفربول.

ولم يهدد توتنهام – الذي لم يخسر في آخر تسع مباريات في الدوري قبل هذه المواجهة وخسر مرتين فقط هذا الموسم – مرمى منافسه كثيرا ليستمر مستواه المتواضع في أنفيلد.

وتقدم ليفربول إلى المركز الرابع برصيد 49 نقطة من 25 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف توتنهام صاحب المركز الثاني.