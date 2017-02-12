شاهد: تشلسي يكتفي بالتعادل مع بيرنلي ويتقدم بعشر نقاط في الصدارة

اكتفى تشلسي المتصدر بالتعادل 1-1 مع بيرنلي ليتقدم بعشر نقاط على أبرز منافسيه بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.

وتقدم بيدرو بهدف لتشلسي بعد مرور سبع دقائق في بداية رائعة للمباراة لفريق المدرب أنطونيو كونتي وسط تساقط الأمطار والثلوج.

لكن بيرنلي صاحب الأرض أدرك التعادل من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 24 عن طريق روبي برادي الذي خاض أول مباراة كاملة منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية نهاية الشهر الماضي.

وأهدر مات لوتون وأندريه جراي فرصتين سهلتين لبيرنلي لكن الفريق واصل تألقه على أرضه إذ حصد عليها 29 من أصل 30 نقطة خلال الموسم الجاري وتقدم إلى المركز 12.

وأصبح رصيد تشلسي 60 نقطة من 25 مباراة وبفارق عشر نقاط عن توتنهام هوتسبير وأرسنال و11 نقطة عن ليفربول ومانشستر سيتي.

واستحوذ تشلسي على الكرة طويلا لكنه سدد كرتين فقط على مرمى

بيرنلي وجاء الهدف من التسديدة الثانية.

وبدأ تشلسي هجمة مرتدة سريعة ومرر إيدن هازارد إلى فيكتور موزيس ناحية اليمين قبل أن ينطلق ويمرر إلى بيدرو الذي استقبل الكرة ثم سدد في مرمى الحارس توم هيتون من داخل منطقة الجزاء.

ونجح برادي -الذي انضم من نوريتش سيتي مقابل 13 مليون جنيه إسترليني (16.24 مليون دولار) -في إدراك التعادل من ركلة حرة رائعة في أعلى الزاوية اليمنى للحارس تيبو كورتوا من حوالي 20 مترا.

وكاد بيرنلي أن يتقدم بعدها بقليل لكن كورتوا أنقذ تسديدة قوية من المدافع لوتون من ناحية اليمين.

وجاء الشوط الثاني أقل إثارة وأهدر جراي فرصة سهلة عندما سدد كرة ضعيفة في مواجهة كورتوا.

وأخفق بيرنلي في تحقيق فوزه الأول على أرضه بالدوري أمام تشلسي منذ 1983 لكن الفريق خرج سعيدا وكذلك الحال بالنسبة للمشجعين والجهاز الفني.