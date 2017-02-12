شاهد: المصري محمد صلاح يصنع هدفي فوز روما على كروتوني

صنع المصري محمد صلاح هدفين لراديا ناينغولان وإيدن جيكو ليتعافى روما من إهدار ركلة جزاء ويفوز بهدفين على كروتوني.

وقلص روما الفارق مع يوفنتوس متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأحد.

وسدد ناينغولان من زاوية صعبة في مرمى أليكس كورداز حارس كروتوني في الدقيقة 40 بعد تمريرة من صلاح العائد لتشكيلة روما بعد قيادة مصر إلى نهائي كأس الأمم الافريقية بالجابون.

وأظهر الضيوف لمحات فقط من قدراتهم الهجومية في الشوط الأول.

وصنع صلاح الهدف الثاني لجيكو -الذي أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول عندما أطاح بالكرة بعيدا عن المرمى -في الدقيقة 77 ليصعد روما للمركز الثاني برصيد 53 نقطة على حساب نابولي صاحب المركز الثالث الذي فاز 2-صفر على جنوة يوم الجمعة الماضي.

ويمكن ليوفنتوس المتصدر برصيد 57 نقطة أن يعيد الفارق إلى سبع نقاط مع روما إذا فاز على مضيفه كالياري في وقت لاحق اليوم (الأحد).