شاهد: ماينز يعبر أوجسبورغ بهدفين في "البوندسليغا"

انتزع فريق ماينز، الجمعة، ثلاث نقاط بالفوز على ضيفه أوجسبورغ بهدفين دون رد

ضمن منافسات الجولة العشرين للدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).

وأنهى ماينز صاحب الأرض والجمهور الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله التركي ليفين اوزتونالي في الدقيقة 31.

ومع حلول الدقيقة 62 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لماينز نفذها الإسباني خايرو سامبيريو بوستارا لتنتهي المباراة بفوز ماينز بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ماينز إلى 25 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد أوجسبورغ عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويتصدر فريق بايرن ميونيخ ترتيب المسابقة برصيد 46 نقطة بفارق أربع نقاط عن مطارده لايبزيغ.