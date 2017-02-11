شاهد: مانشستر يونايتد يفوز بهدفين على ضيفه واتفورد ويتقدم للمركز الخامس

أصبح مانشستر يونايتد أول فريق يصل للنقطة 2000 في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز سهل بهدفين على واتفورد باستاد أولد ترافورد ال

وواصل يونايتد الذي توج بالدوري الممتاز 13 مرة منذ انطلاق المسابقة بشكلها الحالي في 1992 مطاردة أصحاب أول أربعة مراكز بفضل هدفي خوان ماتا وأنطوني مارسيال.

ولم يفز واتفورد أبدا في أولد ترافورد في الدوري وبعدما سجل ماتا هدفا بعد عرضية مارسيال بالدقيقة 32 لم يظهر أن الوضع سيتغير.

وهيمن صاحب الأرض وضاعف النتيجة في الدقيقة 60 عندما استغل مارسيال لمسة ذكية من زلاتان إبراهيموفيتش وسدد كرة على القائم القريب لم يتمكن الحارس هوريليو جوميز من التصدي لها ليحرز ثالث أهدافه في الدوري هذا الموسم.

وتقدم يونايتد الذي لم يخسر في آخر 16 مباراة بالدوري إلى المركز الخامس برصيد 48 نقطة متفوقا على ليفربول الذي يستضيف توتنهام هوتسبير في وقت لاحق السبت.