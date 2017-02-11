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شاهد: سانشيز يسجل بيده ويمنح أرسنال الفوز على هال سيتي

11/2/2017

سجل أليكسيس سانشيز هدفين أحدهما بيده ليفوز أرسنال 2-صفر على هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وتقدم سانشيز بهدف لأرسنال صاحب الأرض بعدما استغل ارتباكا في دفاع هال في الدقيقة 34 وأضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وأنهى هال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد سام كلوكاس بسبب لمسة يد منعت هدفا لأرسنال في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للقاء.

وتقدم أرسنال إلى المركز الثالث برصيد 50 نقطة من 25 مباراة بينما يملك هال 20 نقطة وبقي في المركز 18 بمنطقة الهبوط.

وانفرد سانشيز بصدارة هدافي الدوري برصيد 17 هدفا وبفارق هدف واحد عن روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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