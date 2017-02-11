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شاهد: رمضان صبحي يتألق ويصنع هدف فوز ستوك سيتي على كريستال بالاس

11/2/2017

صنع المصري رمضان صبحي هدف فوز ستوك سيتي على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

واستحوذ رمضان الذي دخل التشكيلة الأساسية بشكل مفاجئ على الكرة داخل منطقة الجزاء ومهدها لزميله جو آلين الذي سدد بقوة ليحرز هدفه السادس هذا الموسم في أفضل حصيلة له بالمسابقة.

وزادت معاناة بالاس الذي خسر برباعية دون رد أمام سندرلاند في الجولة الماضية بعدما قدم أداء ضعيفا وحصل ثلاثة من لاعبيه على إنذارات خلال الشوط الأول.

وأهدر آلين فرصة سهلة عندما وضع الكرة برأسه خارج المرمى لكنه استغل تمريرة رمضان وسجل هدف اللقاء الوحيد بالدقيقة 67.

وبقي بالاس في المركز 19 وبفارق الأهداف عن سندرلاند فريق الذيل.

وأصبح رصيد ستوك سيتي 32 نقطة وتقدم إلى المركز التاسع.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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