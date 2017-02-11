شاهد: برشلونة يمطر شباك مضيفه ديبورتيفو ألافيس بسداسية نظيفة

اعتلى برشلونة صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذلك بعدما ساهمت أهداف لويس سواريز ونيمار وليونيل ميسي في سحق ألافيس بسداسية (السبت) ولكن إصابة خطيرة لأليكس فيدال عكرت صفو الانتصار.

وسجل سواريز هدفا من عرضية فيدال في الدقيقة 37 ليمنح التقدم لبرشلونة على حساب ألافيس "منافسه المنتظر في نهائي كأس الملك في مايو أيار المقبل" بينما استغل نيمار خطأ من الحارس فرناندو باتشيكو في الدقيقة 40 ليعزز تقدم الفريق الكتالوني.

وسدد ميسي كرة من تحت باتشيكو محرزا الهدف الثالث في الدقيقة 59 قبل أن يضيف أليكسيس روانو هدفا بطريق الخطأ في مرماه.

وأكملت تسديدة قوية من إيفان راكيتيتش وتسديدة أخرى مباشرة من سواريز حصيلة برشلونة من الأهداف.

ويتصدر مهاجم أوروغواي قائمة هدافي الدوري برصيد 18 هدفا بفارق هدف واحد أمام ميسي.

ورغم ذلك تعكرت الأجواء عندما سقط فيدال على الأرض متألما بعد إصابته في الكاحل إثر تدخل من تيو هرنانديز قبل خمس دقائق على نهاية المباراة.

ويتصدر برشلونة الدوري برصيد 48 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي تتبقى له ثلاث مباريات وسيستعيد الصدارة إذا فاز على أوساسونا في وقت لاحق (السبت).