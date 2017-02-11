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شاهد: بايرن ميونخ يحقق فوزا مثيرا بهدفين على مضيفه انغولشتاد

11/2/2017

احتاج بايرن ميونخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إلى هدفين قرب النهاية ليفوز على انغولشتاد.

وسجل أرتورو فيدال وآرين روبن هدفين في انغولشتاد المهدد بالهبوط السبت بعد أداء باهت قبل أربعة أيام من استضافة أرسنال في دوري أبطال أوربا.

ولم يكن هذا الأداء الذي يتمناه كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن قبل مباراة ذهاب دور 16 أمام الفريق الإنجليزي في ميونخ الأربعاء المقبل.

ورغم الأداء الباهت زاد بايرن الفارق في الصدارة إلى سبع نقاط.

وقال أنشيلوتي للصحفيين "كان الفوز مهما لنا وكان علينا الاجتهاد. تحسنت الأمور كثيرا في الشوط الثاني وكوفئنا في النهاية. أظهرنا شخصية كبيرة اليوم".

وعانى بايرن أمام دفاع انغولشتاد في ظل الافتقار لخطة واضحة والإبداع وحصل روبرت ليفاندوفسكي على فرصة واحدة بعد 45 دقيقة.

ويسعى بايرن لزيادة رقمه القياسي بالفوز باللقب للمرة الخامسة على التوالي وكاد بايرن أن يفتتح التسجيل في بداية الشوط الثاني وسدد توماس مولر كرة أبعدها المنافس من على خط المرمى.

ورد إطار المرمى كرة من البولندي ليفاندوفسكي قرب النهاية في أخطر فرصة للتسجيل قبل أن يستغل فيدال غياب الرقابة ويضع كرة داخل الشباك في الدقيقة90.

وأضاف البديل روبن هدفا آخر في الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع بايرن رصيده إلى 49 نقطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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