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حرمان سواريز من نهائي كأس الملك بعد إيقافه مباراتين

لويس سواريز مهاجم برشلونة
لويس سواريز مهاجم برشلونة
9/2/2017

سيغيب مهاجم برشلونة لويس سواريز عن نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم أمام ألافيس

بعد إيقافه لمباراتين بعد طرده خلال التعادل 1-1 مع أتليتيكو مدريد يوم الثلاثاء الماضي.

وأصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني للعبة العقوبة الخميس ليتم ايقافه مباراتين في الكأس.

وتوقع برشلونة أن يتم إيقاف اللاعب لمباراة واحدة فقط وأكد أنه سيطعن على عقوبة الإيقاف أيا كانت بعد حصول سواريز على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة الأخيرة من مباراة إياب قبل النهائي "للاعتداء بذراعه على لاعب منافس."

وعوقب لاعب منتخب أوروغواي أيضا لعدم التوجه لغرف خلع الملابس بعد تركه أرض الملعب.

كما سيغيب مدافع برشلونة سيرغي روبرتو عن النهائي الذي سيقام في 27 مايو أيار المقبل لطرده في نفس اللقاء بملعب كامب نو.

وتفوق برشلونة 3-2 على أتليتيكو في مجموع المباراتين ليبلغ النهائي للمرة الرابعة على التوالي. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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