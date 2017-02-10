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الزمالك يفوز على الأهلي بركلات الترجيح ويحرز السوبر المصري

10/2/2017

قاد الحارس محمود عبد الرحيم جنش فريق الزمالك للتويج بكأس السوبر المصري لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه

بعدما تصدى لركلتي ترجيح من لاعبي الأهلي خلال المباراة الجمعة والتي انتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح بثلاثة أهداف لهدف.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين خلال الوقت الأصلي الذي انتهى بالتعادل السلبي ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وكان الأهلي قد شارك في هذه البطولة بصفته بطل الدوري المصري في الموسم الماضي، فيما شارك الزمالك في هذه البطولة بصفته بطلا لكأس مصر.

وأحرز للأهلي في ركلات الترجيح أحمد حجازي فقط، فيما أضاع مؤمن زكريا وصالح جمعة ركلتيهما بعد أن تصدى لهما محمود جنش حارس الزمالك فيما أطاح حسام غالي بالكرة بعيدا عن المرمى.

فيما سجل للزمالك من ركلات الترجيح باسم مرسي وأسامة إبراهيم وأحمد رفعت.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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