البث الحي
رياضة

جوزيه مورينيو يدعم بوركينا فاسو قبل مواجهة مصر.. كيف؟

مورينيو هاتف باولو دوارتي مدرب بوركينا فاسو قبل مواجهة مصر
مورينيو هاتف باولو دوارتي مدرب بوركينا فاسو قبل مواجهة مصر
31/1/2017

أكد باولو دوارتي مدرب بوركينا فاسو أنه سيستمد الثقة من اتصال من معلمه جوزيه مورينيو قبل مواجهة مصر بالدور قبل النهائي بأمم أفريقيا

وقال دوراتي عن مورينيو "إنه صديق.. وبمثابة أب روحي نجح على مدار السنوات في تغيير عقلية التدريب الكروي ليس فقط في البرتغال وإنما في العالم".

وأضاف دوارتي (47 عاما) في مؤتمر صحفي ردا على سؤال بشأن علاقته بمدرب مانشستر يونايتد، قال:  "طريقته في التدريب والحيوية التي يضفيها على لاعبيه وتحليل المنافسين جعلوه قائدا لجيل جديد من المدربين".

وتابع دوارتي الذي تولى تدريب الجابون قبل أن يقود بوركينا فاسو لفترة ثانية "من العجيب أن توجه لي سؤالا كهذا لأنه في الحقيقة اتصل بي بالأمس. اتصل بي أيضا آخر مرة كنت هنا في الجابون عندما واجهنا البرتغال وديا".

وأردف "إنه صديق. قائد عظيم. ربما يتحدث فقط مرة أو مرتين ولكنه مستعد دائما لإسداء النصيحة".

وتزامن آخر موسم لدوارتي كلاعب مع بداية مورينيو في عالم التدريب في يونياو ليريا في البرتغال.

المزيد من رياضة

مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

شاهد: انقطاع مفاجئ للكهرباء أثناء مباراة لحظة تنفيذ ركلة جزاء

ساد الظلام الدامس أرجاء الاستاد ولم يعرف ما إذا كانت ركلة الجزاء سددت أم لا (موافع التواصل)

تعرف على أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوربا للرجال

أدارت الفرنسية ستيفاني فرابار (وسط) مواجهة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر في اسطنبول العام الماضي (رويترز)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

الأكثر قراءة

اكتشاف مقبرة إسلامية في إسبانيا يتحدى افتراضات سابقة عن تواجد المسلمين بالأندلس

عُثر هذا العام على أكثر من 400 قبر بعد أن أمرت السلطات المحلية بحفر واسع في المنطقة (مواقع التواصل)

اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

شمس بدران وزير الحربية المصري في عهد جمال عبد الناصر (مواقع إلكترونية)

واشنطن بوست: كيف مكّنت الطائرات المسيرة تركيا من كسب معاركها الخارجية؟

تركيا استخدمت طائراتها المسيرة في ليبيا وشمالي سوريا وناغورني كاراباخ

عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)