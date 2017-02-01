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أبو تريكة يحيي ذكرى ضحايا "مذبحة بورسعيد"

نجم الأهلي السابق والمنتخب المصري محمد أبو تريكة
نجم الأهلي السابق والمنتخب المصري محمد أبو تريكة
31/1/2017

أحيى نجم الكرة المصرية والنادي الأهلى محمد أبو تريكة ذكرى مرور خمس سنوات على ضحايا من مشجعي الأهلي

الذين سقطوا في واقعة شغب إثر مباراة كرة قدم بين فريقي الأهلي والمصري في 2012 .

وكتب أبو تركية على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " ‏شهداء الأهلي…ذكري لرجال أحبوا الأهلي من أجل الأهلي .ندعوا الله أن يرحمكم ويغفر لكم وينزل السكينة علي أهليكم وذويكم".

يذكر أنه فور انتهار المباراة بين الفريقين في الأول من فبراير 2012 في بورسعيد تحول الملعب إلى مسرح لأحداث دامية اعتبرت الأسوأ في تاريخ الكرة المصرية وأسفرت عن مقتل 72 من مشجعي النادي الأهلي.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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