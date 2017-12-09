شاهد: ويستهام يونايتد يصعق تشيلسي بهدف نظيف

تعرضت آمال تشيلسي في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (السبت) لضربة جديدة بالخسارة بهدف نظيف أمام ويستهام يونايتد بفضل هدف ماركو أرناوتوفيتش.

وتبادل أرناوتوفيتش، المنضم هذا الصيف قادما من ستوك سيتي، الكرة مع مانويل لانتسيني على حافة المنطقة قبل أن يسدد كرة منخفضة في مرمى الحارس تيبو كورتوا بعد مرور سبع دقائق من البداية على استاد لندن.

وعانى تشيلسي أمام دفاع ويستهام الذي ظهر بشكل قوي تحت قيادة المدرب الجديد ديفيد مويز.

ويتأخر تشيلسي بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي متصدر الدوري وبثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني قبل قمة مانشستر غدا (الأحد).