شاهد: هدفان لرونالدو في انتصار ساحق لريال مدريد على اشبيلية

احتفل كريستيانو رونالدو بفوز بالكرة الذهبية بتسجيله هدفين للمرة الأولى في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم هذا الموسم ليفوز ريال مدريد حامل اللقب 5-صفر على اشبيلية السبت.

وقلص الريال الفارق إلى خمس نقاط مع برشلونة المتصدر.

وواجه ريال مدريد مشكلة في الدفاع بغياب رفائيل فاران والقائد سيرغيو راموس وداني كارباخال وكاسيميرو لاعب الوسط المدافع لكن فريق المدرب زين الدين زيدان قدم أداء هجوميا مذهلا بتسجيل جميع أهدافه في الشوط الأول.

واستفاد ناتشو فرنانديز من محاولة فاشلة لإبعاد الكرة من الفريق الزائر بعد ركلة ركنية ليضع ريال مدريد في المقدمة في الدقيقة الثالثة.

وضاعف رونالدو من تقدم فريقه بعد تمريرة من ماركو اسينسيو في الدقيقة 23.

وأضاف رونالدو، الذي استعرض الخمس نسخ التي نالها من جائزة الكرة الذهبية وهو رقم قياسي يتقاسمه مع ليونيل ميسي قبل المباراة التي أقيمت على استاد سانتياغو برنابيو، الهدف الثالث من ركلة جزاء إذ كانت تسديدته أقوى من محاولة الحارس سيرغيو ريكو لإيقافها.

وسجل توني كروس أجمل هدف في اللقاء بعدما انطلق للأمام من منتصف ملعبه وتبادل تمرير الكرة مع لوكاس فاسكيز قبل أن يسدد داخل مرمى ريكو فيما أحرز أشرف حكيمي (18 عاما) هدفه الأول مع ريال مدريد في الدقيقة 42.

وقال زيدان مدرب ريال مدريد أنه سعيد بأداء فريقه خاصة بعد التعادل السلبي مع اتليتيك بيلباو الأسبوع الماضي.

وأبلغ المدرب الفرنسي مؤتمرا صحفيا "كان يوما رائعا لنا لأننا فزنا وأحرزنا العديد من الأهداف ولم نفعل هذا طيلة الموسم. كانت مباراة مثالية منا وهذا يعني الكثير بالنسبة لي.

"نحن نتطور في كل الجوانب ونلعب بشكل أفضل. عندما تلعب بشكل أفضل تصنع العديد من الفرص. صنعنا العديد من الفرص اليوم وسجلنا خمسة أهداف للمرة الأولى هذا الموسم (في الدوري)".