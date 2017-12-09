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شاهد: بايرن يعزز تصدره للدوري الألماني بعد الفوز على اينتراخت

9/12/2017

عانى بايرن ميونيخ ليفوز 1-صفر على اينتراخت فرانكفورت السبت في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

لكن النتيجة كانت كافية ليوسع بايرن الفارق في صدارته إلى ثماني نقاط وهو ما يضمن له البقاء على القمة عندما تبدأ العطلة الشتوية هذا الشهر.

واحتاج بطل ألمانيا إلى ضربة رأس من أرتورو فيدال في الدقيقة 20 ليتخطى صاحب الأرض الذي يملك ثاني أقوى خط دفاع في البطولة.

ويتقدم بايرن بفارق ثماني نقاط عن رازن بال شبورت لايبزيغ الذي يملك 27 نقطة في المركز الثاني بعد تعادله 2-2 مع ماينتس وقبل جولتين على العطلة الشتوية.

ويسعى بايرن لزيادة رقمه القياسي بالحصول على اللقب المحلي للمرة السادسة على التوالي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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