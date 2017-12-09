شاهد: باريس سان جيرمان يعود للانتصارات بالفوز على ليل بثلاثية

تجاوز باريس سان جيرمان هزيمته في أخر مباراتين ليتغلب 3-1 على ليل (السبت) ليوسع الفارق في صدارته لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إلى 12 نقطة.

وخسر باريس سان جيرمان أخر مباراة في الدوري ضد ستراسبورج (السبت) الماضي ثم تلقى الهزيمة الثانية على التوالي يوم (الثلاثاء) أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوربا.

ووضع انخيل دي ماريا باريس سان جيرمان في المقدمة في الدقيقة 28 على إستاد بارك دي برينس وضاعف خافيير باستوري تقدم الفريق بعد أربع دقائق على بداية الشوط الثاني.

وقلص أنور الغازي الفارق لليل قبل أن يحرز كيليان مبابي الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ومع غياب نيمار بسبب الإيقاف كان مبابي محورا لأفضل ما قدمه صاحب الأرض وأرسل تمريرة عرضية حولها دي ماريا برأسه إلى داخل الشباك.

وكانت هذه هي المحاولة الوحيدة لباريس سان جيرمان على المرمى في الشوط الأول لكن الفريق ضاعف من تقدمه في بداية الشوط الثاني بعد هجمة مرتدة انتهت بتمريرة من دي ماريا إلى باستوري.

وواصل ليل تهديد مرمى مستضيفه واستفاد الغازي من عدة أخطاء في دفاع باريس سان جيرمان ليهز الشباك قبل ثلاث دقائق على النهاية.

وضمن مبابي الفوز لباريس سان جيرمان بعدما انطلق مسرعا ليضع الكرة داخل الشباك مستفيدا من تقدم مايك مينان حارس ليل للمشاركة في ركلة ركنية.

وما زال ليل يبحث عن فوزه الأول على فريق العاصمة الفرنسية منذ عام 1996.