لأول مرة .. 5 أندية إنجليزية بثمن نهائي أبطال أوربا

تحددت ملامح الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 (ثمن النهائي) لبطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم، وذلك بعد نهاية منافسات مرحلة المجموعات مساء الأربعاء.

وأصبح الدوري الإنجليزي (البريمرليغ) أول دوري يحظى بـ 5 أندية في دور 16 بتاريخ دوري أبطال أوربا.

وتأهل عن الكرة الإنجليزية فرق مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول وتوتنهام.

بينما تأهل عن الكرة الإسبانية ثلاثة فرق هي برشلونة وريال مدريد وإشبيلية، وعن الكرة الإيطالية فريقان هما يوفينتوس وروما.

بينما تأهل من ألمانيا بايرن ميونيخ، ومن سويسرا بازل، ومن فرنسا باريس سان جيرمان، ومن تركيا بشيكطاش، ومن البرتغال بورتو، ومن أوكرانيا شاختار.

وسيجري الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا) الإثنين المقبل قرعة ثمن نهائي أبطال أوربا.