كريستيانو رونالدو يفوز بالكرة الذهبية للمرة الخامسة

فاز لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو ونجم فريق ريال مدريد الإسباني بجائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة في تاريخه ليعادل بذلك رقم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفاز رونالدو بالجائزة، التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لأول مرة عام 2008 عندما كان في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبعد انتقاله إلى صفوف ريال مدريد فاز بها أعوام 2013 و2014 و2016 و2017.

كما قاد رونالدو فريقه للفوز بلقب الدوري الاسباني للمرة الأولى بعد أربع سنوات من الغياب بتسجيله 25 هدفا وكذلك الفوز للعام الثاني على التوالي بدوري أبطال أوربا عندما سجل 12 هدفا في البطولة بينها ثنائية في الانتصار 4-1 في النهائي على يوفنتوس.

وحصل رونالدو على جائزة أفضل لاعب في العالم التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبدأت مجلة فرانس فوتبول منح جائزة الكرة الذهبية منذ عام 1956 إلى عام 2009 قبل أن تدمج الجائزة مع جائزة أفضل لاعب التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" من عام 2010 وحتى عام 2015.

وفاز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة بالجائزة أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015.