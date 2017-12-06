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شاهد: مانشستر يونايتد يصعد لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا

5/12/2017

حول فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تأخره بهدف أمام ضيفه سيسكا موسكو الروسي إلى فوز 2/1 خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعلى ملعب أولد ترافورد، تقدم سيسكا بهدف سجله آلان دزاجويف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وتعادل روميلو لوكاكو لمانشتسر يونايتد في الدقيقة 64 ثم أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني لمانشستر في الدقيقة 66.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد سيسكا موسكو عند تسع نقاط في المركز الثالث.

وبنتائج مباراة الثلاثاء تأهل مانشستر يونايتد كأول المجموعة الأولى إلى دور الستة عشر برفقة بازل السويسري الوصيف، فيما انتقل سيسكا موسكو للعب في الدوري الأوروبي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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