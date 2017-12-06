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شاهد: برشلونة يحقق انتصارا متواضعا على لشبونة بهدفين

5/12/2017

حقق برشلونة الإسباني انتصارا متواضعا بملعبه وتغلب على ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدفين (الثلاثاء).

وذلك في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

وكان برشلونة قد حسم بالفعل تأهله إلى دور الستة عشر وحقق الفوز الثلاثاء ليطيح بسبورتينغ لشبونة من البطولة، بينما تأهل برفقته يوفنتوس الإيطالي الذي فاز بالمركز الثاني إثر تغلبه على مضيفه أولمبياكوس اليوناني بهدفين أيضا.

ورفع برشلونة رصيده في صدارة المجموعة إلى 14 نقطة وتلاه يوفنتوس برصيد 11 نقطة بينما تجمد رصيد سبورتينغ لشبونة عند سبع نقاط في المركز الثالث ليتحول إلى بطولة الدوري الأوربي، وودع أولمبياكوس المنافسات الأوربية بعد أن تجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير.

وجاء هدف التقدم لبرشلونة خلال الشوط الثاني للمباراة وسجله باكو ألكاسير ليكون الأول له في دوري الأبطال، وشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من مقعد البدلاء في الشوط الثاني لكنه لم ينجح في هز الشباك.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، جاء الهدف الثاني لبرشلونة بالنيران الصديقة حيث سجله جيريمي ماتيو لاعب سبورتينج  لشبونة بالخطأ في شباك فريقه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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