شاهد: بايرن ميونيخ يتغلب على ضيفه باريس سان جيرمان 3 – 1

ثأر بايرن ميونخ من ضيفه باريس سان جيرمان وألحق به الخسارة الأولى في دوري أبطال أوربا لكرة القدم.

وذلك بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما (الثلاثاء) في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية والتي شهدت أيضا فوز إندرلخت على سيلتيك بهدف نظيف.

وأنهى بايرن ميونخ الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الثامنة وكورينتين توليسو في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، قلص باريس سان جيرمان النتيجة بهدف سجله كيليان مبابي في الدقيقة 50 قبل أن يضيف توليسو الهدف الثاني له والثالث لفريق في الدقيقة 69.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف باريس سان جيرمان المتصدر.

وبهذا الفوز ثأر بايرن من هزيمته (صفر – 3) في مباراة الذهاب التي أقيمت بفرنسا في الجولة الثانية من منافسات البطولة.

يذكر أن هذا الفوز هو الخامس لبايرن في البطولة هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة واحدة فقط، فيما تعد هذه الخسارة هي الأولى لسان جيرمان حيث كان فاز في خمس مباريات سابقة.

وكان الفريقان ضمنا تأهلهما لدور الستة عشر في البطولة قبيل المباراة.

وفي المباراة الثانية، فاز إندرلخت البلجيكي على ضيفه سيلتيك الإسكتلندي بهدف نظيف.

ويدين إندرلخت بالفضل في هذا الفوز لجوزو سيميونوفيتش، لاعب سيلتيك، الذي سجل هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة62.

وبهذا الفوز، حصد إندرلخت أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم احتل بها المركز الرابع الأخير بفارق الأهداف خلف سيلتيك، صاحب المركز الثالث والذي انتقل للعب في الدوري الأوربي.