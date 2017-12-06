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شاهد: أسرع هدف في تاريخ الدوري التونسي

6/12/2017

سجل غازي العيادي لاعب وسط الإفريقي أسرع هدف في تاريخ الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم عندما استخلص الكرة في منطقة الوسط ثم اندفع للأمام قبل أن يسددها في الشباك

 بعد مرور ست ثوان فقط من بداية مباراته أمام الصفاقسي اليوم الأربعاء.

وحطم العيادي الرقم السابق لصانع اللعب أسامة الدراجي الذي سجله بعد سبع ثوان مع الترجي في مرمى فريقه الحالي الأفريقي عام 2011.

وقاد الهدف المبكر الافريقي لفوز صعب 2-1 على ضيفه الصفاقسي الذي لعب أغلب الوقت بعشرة لاعبين في قمة منافسات الجولة 13 بالدوري.

وقال العيادي "ضغطت على المنافس وانتزعت الكرة وسددت لأسجل أسرع هدف.. شرف كبير بالنسبة لي يمنحني الثقة ومواصلة العمل".

وأضاف "انتصار مهم حققناه اليوم أمام الصفاقسي وسنسعى لإعادة التوازن للفريق وايقافه على قدميه من جديد".

ولم يستثمر الأفريقي بدايته المثالية والنقص العددي في صفوف منافسه الذي لعب لأكثر من ساعة بعشرة لاعبين بعد طرد الظهير الأيمن حمزة المثلوثي وتراجع بشكل كبير في الشوط الثاني.

وشكل الصفاقسي خطورة متواصلة على دفاع الأفريقي وصنع فرصا واضحة قبل ان ينجح في ادراك التعادل بعد هجمة سريعة وصلت على أثرها الكرة للمدافع ياسين مرياح الذي سددها قوية من خارج المنطقة في الشباك قبل ربع ساعة من النهاية.

وخطف المهاجم خليل عون الله الانتصار للأفريقي عندما قابل كرة عرضية أرسلها الظهير الأيسر سليمان كشك واسكنها برأسه في الشباك قبل ثلاث دقائق من النهاية.

وقال لسعد الدريدي مدرب الصفاقسي "كنا أفضل من المنافس كامل فترات المباراة.. صنعنا عديد الفرص خاصة في الشوط الثاني. سيطرنا طولا وعرضا بعد نجاحنا في إدراك التعادل. كنا في طريقنا لتحقيق الانتصار لكن خطأ بسبب غياب التركيز دفعنا ثمنه غاليا".

وابتعد الأفريقي الذي عانى من بداية سيئة عن منطقة الهبوط وتقدم للمركز التاسع بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة بينما توقف رصيد الصفاقسي عند 23 نقطة في المركز الثاني من عشر مباريات لكل منهما. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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