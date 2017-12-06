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رياضة|الكويت

الفيفا يعلن رفع الإيقاف عن الاتحاد الكويتي لكرة القدم

شعار الاتحاد الكويتي لكرة القدم
شعار الاتحاد الكويتي لكرة القدم
6/12/2017

أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، رفع الإيقاف عن الاتحاد الكويتي بعد ساعات من وصوله إلى الكويت الأربعاء.

وقال إنفانتينو في مقطع فيديو قصير نشره خالد الروضان، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة في الكويت، عبر حسابه على إنستغرام: "تم رفع الإيقاف عن الاتحاد الكويتي لكرة القدم".

وفرض الفيفا الإيقاف على الاتحاد الكويتي في 2015 بسبب مزاعم التدخل الحكومي في شؤون اللعبة.

لكن مجلس الأمة الكويتي وافق الأحد الماضي على قانون جديد للرياضة من أجل إنهاء الأزمة القائمة مع المؤسسات الرياضية.

وعقد مجلس الأمة جلسة خاصة لهذا القانون فقط رغم أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم أعلن في وقت سابق الأربعاء عن وصول إنفانتينو إلى البلاد ونشر صورة لاستقباله عن طريق مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي والروضان.

وتسبب الإيقاف في استبعاد الكويت من التصفيات الآسيوية وحرمت الأندية المحلية من المشاركة في أي بطولة قارية.

وسحبت الأربعاء قرعة دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2018 دون مشاركة أي فريق كويتي.

كما عوقبت اللجنة الأولمبية الكويتية بالإيقاف بعد اتهام الحكومة بالتدخل في أعمال اللجنة من خلال قانون الرياضة السابق.

ونتيجة لذلك اضطر الرياضيون القادمون من الكويت إلى المنافسة تحت العلم الأولمبي في أولمبياد ريو دي جانيرو العام الماضي.

وعوقبت الكويت بالإيقاف في 2010 بسبب خلاف مشابه إلا أنها عادت للمنافسات قبل أولمبياد لندن 2012.

المصدر : رويترز
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