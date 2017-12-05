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رياضة|الولايات المتحدة

شاهد: نجاح المحاولة الثانية لهدم ملعب بالمتفجرات

5/12/2017

كللت المحاولة الثانية لهدم ملعب سيلفردوم، ملعب ديترويت لايونز السابق في ميشيغان الأمريكية بالنجاح، الإثنين.

وجاءت المحاولة الثانية بعد فشل محاولة يوم الأحد لهدم الملعب حين انفجر الديناميت الموضوع على محيطه دون أن تنهار مدرجاته.

وأضعف التفجير الأول مدرجات الملعب، وأخبر مدير الشركة الصحافة بأن المشكلة كانت بسبب عدم انفجار 10% من الديناميت بسبب عطل في الأسلاك.

وكان من المقرر أن تترك الشركة الملعب لمدة أسبوع على هذه الحال، وتتدخل إذا لم يؤدِ عامل الجاذبية لانهياره.

يشار إلى أن فريق ديترويت لعب على هذا الملعب الذي يتسع لأكثر من ثمانين ألف متفرج بين أعوام 1975 وحتى 2001، وأن هذا الملعب كان سابقا موطن فريق ديترويت بيستونز لكرة السلة.

المصدر : أسوشيتد برس
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