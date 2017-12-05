شاهد: لاعب كرة قدم سوري يفتتح أكاديمية لتدريب الأطفال بمصر

أسس لاعب كرة القدم السوري السابق أنس الحصري أكاديمية جديدة لتدريب كرة القدم للأطفال في مصر، تسمح لأطفال العائلات السورية الفارة من الحرب في سوريا باللعب والمران.

وأطلق أنس صاحب (37 عامًا) على أكاديميته اسم أكاديمية "نجوم سوريا"، وهو سافر بنفسه إلى مصر قبل 5 سنوات.

وكان الحصري لعب قبلها في قبرص، وهو يملك متجرًا لبيع الملابس، يعيش وأسرته من أرباحه التي خصص جزءًا منها لدعم الأكاديمية التي أسسها قبل عامين في القاهرة.

واستقبلت مصر منذ بداية الحرب السورية 240 ألف سوري وسورية.

ولا يقتصر التسجيل في الأكاديمية على السوريين، لكن الرجل اختار هذا الاسم ليشجع أطفال الأسر السورية في مصر على التسجيل.

وتضم الأكاديمية حاليًا 140 طفلًا مسجلًا أعمارهم من 5 إلى 17 سنة، ويلعب الموهوبون منهم لاحقًا في الأندية المصرية المهمة مثل الأهلي والزمالك.