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رياضة|الولايات المتحدة

شاهد: فشل عملية هدم ملعب أمريكي بالديناميت

4/12/2017

فشلت خطة لهدم ملعب سيلفردوم، ملعب ديترويت لايونز السابق في ميشيغان بالولايات المتحدة، بعد أن انفجر الديناميت الموضوع على محيطه من دون أن تنهار مدرجاته، الأحد.

وأضعف التفجير مدرجات الملعب، لكنه لم يتسبب في هدمه. وليس من المعروف كيف ستتعامل الشركة المشرفة على هدمه داخليًا مع الموقف.

وأخبر مدير الشركة الصحافة أن المشكلة كانت بسبب عدم انفجار 10% من الديناميت بسبب عطل في الأسلاك، وأن الشركة ستترك الملعب لمدة أسبوع على هذه الحال، وستتدخل إذا لم ينهر وحده بفعل الجاذبية.

وحظيت العملية بمتابعة آلاف الأشخاص، الذين كانوا يتوقون لرؤية عملية التفجير المثيرة، لكن إخفاق العملية مثل إحباطا بالنسبة لهم.

المصدر : أسوشيتد برس
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