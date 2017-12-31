شاهد: أنصار ليفربول يغنون لمحمد صلاح ويصفونه "بالملك المصري"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمشجعي نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يتغنون باسم اللاعب المصري المحترف بالفريق محمد صلاح.

ووصفت الأغنية محمد بالملك المصري الذي يراوغ وينجح في الإفلات من الخصم، وقاد صلاح فريقه ليفربول للانتصار على ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما السبت، إذ أحرز صلاح هدفي فريقه في الدقيقة الـ 52 و الـ 76 من المباراة.

وسجل صلاح 17 هدفا في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وامتد تألق صلاح مع ليفربول لبطولة دوري أبطال أوربا، إذ أحرز معه خمسة أهداف في دور المجموعات بالإضافة لهدف في الأدوار التأهيلية ليصبح أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي تسجيلا للأهداف في مختلف المسابقات المحلية والقارية هذا الموسم برصيد 21 هدفا في 27 مباراة.

وتفوق صلاح بهذا على رقمه التهديفي الذي حققه مع فريق بازل السويسري رغم أنه لا يلعب في مركز رأس الحربة.

وفي العام 2017، عزز صلاح صدارته لقائمة أكثر اللاعبين المصريين تسجيلا للأهداف بمختلف المسابقات الأوربية برصيد 19 هدفا، بفارق كبير أمام أقرب ملاحقيه أحمد حسن (كوكا) مهاجم سبورتنغ براغا البرتغالي.

وأحرز صلاح 11 هدفا في البطولات القارية قبل انضمامه لليفربول، والذي ساهم في تأهله للأدوار الفاصلة بدوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2008 / 2009، ليسجل في العام الحالي فقط أكثر من نصف عدد الأهداف التي أحرزها في خمسة مواسم مع فرق بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا وروما الإيطاليين.

وبات صلاح أفضل هداف لنادي ليفربول في جميع المسابقات منذ رحيل نجمه السابق لويس سواريز إلى برشلونة الإسباني.