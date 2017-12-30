شاهد: لماذا انسحب حاكم دبي من سباقات "الوثبة" في أبو ظبي؟!

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي انسحاب خيول اسطبلاته من السباقات التي تقام في قرية الإمارات الدولية للقدرة بالوثبة في العاصمة أبو ظبي، مؤكدا أنه قرار لا رجعة عنه.

ويشغل محمد بن راشد في نفس الوقت منصب نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء.

وقال بن راشد في تصريح لقناة "دبي ريسنغ" ونشرته صحيفة البيان الإماراتية، إنه "شاهد فيديو متداولاً عن لجنة السباقات في قرية الإمارات الدولية للقدرة وأحد المدربين، حيث تشدقوا بكلام كثير عن المدربين، وعن ذكائهم في ارتكابهم الأخطاء عمداً وعدم محاسبتهم عليها" مضيفا "السيل بلغ الزبى".

واتهم ابن راشد "لجنة السباقات" في "قرية الإمارات الدولية للقدرة" بالتحيز ضد خيوله وخيول أبنائه وتعمد تأخيرها في السباق والتلاعب بالأوزان وافتقاد الثقافة الرياضية، مطالبا بتطبيق القانون على الجميع وبإصلاح الخلل في اللجنة.

وأكد بن راشد عدم اشتراك خيوله في السباقات، إلا إذا طلب منه "منصور بن زايد"، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، العودة مرة أخرى، بشرط "عودة الأمور لنصابها الصحيح" على حد قوله.

ورفض بن راشد ما سماه "الزج باسم الشيخ منصور بن زايد في هذه الأمور" مضيفا "سموه (منصور بن زايد) لا يحتاج إلى سباق بالغش والخطأ لأن سموه أكبر من هذه الأشياء، لذا دعنا ننافس بالقوانين". وتابع "أنا أعرف أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إذا عرف بهذه الأمور، فإن كل شيء سيتغير".