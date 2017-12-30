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شاهد: صلاح يقود ليفربول للفوز على ليستر بهدفين

30/12/2017

قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للانتصار على ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت

وأقيمت المباراة على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقلص صلاح الفارق مع هاري كين لهدف في صدارة هدافي البريميرليغ.

تقدم الضيوف بهدف مبكر عن طريق المهاجم جيمي فاردي في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول ، لكن الضغط المكثف للريدز في الشوط الثاني أسفر عن هدف عبر النجم المصري في الدقيقة 52 بعدما راوغ مدافعين وسدد الكرة أرضية لتسكن شباك الحارس كاسبر شمايكل.

وعاد صلاح المتألق لإحراز هدف الفوز في الدقيقة 76 بعدما استلم كرة هيأها له قائد الفريق جيمس ميلنر ليسكنها على يسار حارس ليستر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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