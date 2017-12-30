شاهد: تشيلسي يمطر شباك ستوك سيتي بخماسية نظيفة

أمطر فريق تشيلسي، السبت، مرمى ضيفه ستوك سيتي بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

استغل تشيلسي عاملي الأرض والجمهور لصالحه ودخل اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة إلى أن جاءت الدقيقة الثالثة لينجح الألماني أنتونيو روديغر في تسجيل هدف التقدم للفريق اللندني.

وبعدها بست دقائق أضاف داني درينكووتر الهدف الثاني، ليواصل لاعبو تشيلسي ضغطهم وسيطرتهم على مجريات اللقاء.

وجاءت الدقيقة 23 لينجح الإسباني بيدرو رودريغيز في تسجيل الهدف الثالث لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي بثلاثة أهداف دون رد.

ومع حلول الدقيقة 73 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لتشيلسي نفذها البرازيلي ويليان دا سيلفا في الشباك مسجلًا الهدف الرابع.

واختتم الإيطالي دافيد زاباكوستا مهرجان الأهداف بتسجيله للهدف الخامس في الدقيقة 88.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 45 نقطة في الوصافة، بينما تجمد رصيد ستوك سيتي عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر، حيث يتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 58 نقطة.