مصر تحصد أربع ميداليات ذهبية ببطولة العالم لرفع الأثقال

حصدت مصر أربع ميداليات ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال في أنهايم بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعدما تألق محمد إيهاب وانتزع الميداليات الثلاث في وزن 77 كيلوجراما السبت.

وبعد ساعات من تتويج إيهاب بثلاثة ألقاب نجحت سارة سمير في حصد ذهبية جديدة عندما أحرزت لقب وزن 69 كيلوجراما في رفعة النطر.

وهيمن إيهاب، صاحب الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو العام الماضي، على منافسات وزن 77 كيلوجراما بشكل تام واحتل المركز الأول في رفعتي الخطف والنطر وكذلك المجموع.

وكتب إيهاب في صفحته على فيسبوك: "ألف شرف وألف فخر أن أصبح أول لاعب عربي وأفريقي يحصل على ثلاث ميداليات ذهبية في تاريخ بطولات العالم للكبار في رفع الأثقال".

وأضاف إيهاب، الذي أصبح أول مصري يفوز بميدالية أولمبية في رفع الأثقال منذ 1948: "بهذا الإنجاز أتصدر التصنيف العالمي لعام 2017".

وسجل إيهاب 165 كيلوجراما في رفعة الخطف و196 في رفعة النطر ليصبح الإجمالي 361 في المركز الأول وبفارق تسعة كيلوجرامات عن ريجيباي ريجيبوف القادم من تركمانستان صاحب الميدالية الفضية.

وذهبت الميدالية البرونزية في المجموع إلى الأمريكي هاريسون ماوروس الذي سجل 348 كيلوجراما.

وحقق ماوروس (17 عاما) رقما قياسيا للشباب عندما قام برفعة النطر وسجل 193 كيلوجراما.

وفي وقت لاحق حصدت المصرية سارة، الفائزة أيضا بميدالية برونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو العام الماضي، ذهبية وزن 69 كيلوجراما في رفعة النطر بعدما سجلت 136 كيلوجراما.

وجاءت الكولومبية ليدي يسينيا سوليس أربوليدا في المركز الثاني بفارق كيلوجرام واحد عن سارة بينما ذهبت البرونزية للأمريكية مارتا آن روجرز بعدما سجلت 131 كيلوجراما.

وأخفقت سارة، البالغ عمرها 19 عاما، في محاولاتها الثلاث في رفعة الخطف لكنها لو سجلت المحاولة الثانية أو الثالثة لرفع 104 كيلوجرامات لنجحت في تكرار إنجاز مواطنها إيهاب بحصد ثلاث ذهبيات.

وفي منافسات هذا الوزن أيضا نالت الأمريكية روجرز ميدالية برونزية في رفعة الخطف وميدالية أخرى في المجموع الإجمالي.

وأصبحت روجرز أول امرأة أمريكية تفوز بلقب في بطولة العالم منذ فعلتها تشيريل هاورث في 2005 بينما أصبح مواطنها ماوروس أول رجل أمريكي ينال ميدالية منذ ويت بارنيت في 1997.

كما أحرزت الكولومبية سوليس ذهبية الإجمالي بعدما سجلت 239 كيلوجراما بينما ذهبت الفضية للألبانية روميلا بيجاي، التي خضعت للإيقاف عامين بسبب السقوط في اختبار للمنشطات عام 2014، وسجلت 235 كيلوجراما.