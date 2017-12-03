شاهد: مانشستر سيتي يواصل تصدر البريمرليغ بالفوز 2-1 على وست هام

سجل ديفد سيلفا هدفا قرب النهاية ليقود مانشستر سيتي للفوز وإعادة الفارق في الصدارة إلى ثماني نقاط بتغلبه 2-1 على وست هام يونايتد (الأحد).

وانقض سيلفا على تمريرة رائعة من كيفن دي بروين ليسجل من مسافة قريبة في الدقيقة 83 ويواصل سيتي مسيرته الرائعة هذا الموسم.

وحول نيكولاس أوتامندي تمريرة البديل جابرييل جيسوس العرضية إلى الشباك ليتعادل سيتي في الدقيقة 57 بعدما افتتح المدافع أنغيلو أوغبونا التسجيل بضربة رأس ليمنح وست هام تفوقا غير متوقع بنهاية الشوط الأول الذي هيمن عليه الفريق صاحب الأرض.

وبفوزه الـ13 على التوالي في الدوري عادل سيتي الرقم القياسي الذي يحمله أرسنال وتشلسي.

وبعد فوز المنافس يونايتد 3-1 على أرسنال أمس السبت تقلص الفارق إلى خمس نقاط وسعى فريق المدرب بيب غوارديولا إلى التفوق على وست هام المهدد بالهبوط للحفاظ على فارق نقاط مريح قبل الذهاب لاستاد أولد ترافورد.

وكما كان متوقعا استحوذ سيتي على الكرة لكن وست هام أحبط مهاجميه وأفسد إيقاع لعبهم السريع.

وعلى نحو مفاجئ كان وست هام هو الأقرب للتسجيل عبر ميخائيل أنطونيو الذي انزلق ليسدد فوق العارضة من مدى قريب.

وحتى الدقيقة 26 لم يكن أدريان حارس وست هام قد تعرض لاختبار حقيقي قبل أن يبعد تسديدة سيلفا التي غيرت اتجاهها وأبعدها إلى فوق العارضة.

وبعد عشر دقائق تصدى إيدرسون حارس سيتي لتسديدة مانويل لانتسيني قبل أن يخفق دفاع سيتي، كما حدث في فوزه على هدرسفيلد تاون الأسبوع الماضي، في التعامل مع ركلة ركنية ليسجل أوجبونا برأسه.

وعادل أوتامندي النتيجة في بداية الشوط الثاني وحتى هدف سيلفا بدا أن محاولات سيتي لانتزاع الفوز لن تجني ثمارها.

واندفع جيسوس وليروي ساني ودي بروين ورحيم سترلينغ للضغط على دفاع وست هام الذي قدم أفضل عروضه تحت قيادة المدرب ديفيد مويز.

ولم يخسر سيتي أية مباراة منذ أبريل/نيسان وسيواجه جاره مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني (الأحد) المقبل.

أما وست هام، الذي حقق انتصارين فقط هذا الموسم، فيقبع في المركز 19 بفارق ثلاث نقاط خلف وست بروميتش ألبيون صاحب المركز 17.