شاهد: إنتر ميلان يمطر شباك كييفو فيرونا بخماسية ويعتلي القمة

أمطر فريق إنتر ميلان (الأحد) مرمى ضيفه كييفو فيرونا بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

وبادر الإنتر بتسجيل هدف السبق في الدقيقة 23 عن طريق الكرواتي إيفان بيريسيتش، وأضاف الأرجنتيني ماورو إيكاردي الهدف الثاني في الدقيقة 38 ليخرج أصحاب الأرض والجمهور متقدمين في شوط المباراة الأول بهدفين من دون رد.

وأضاف إنتر ميلان ثلاثة أهداف أخرى في الشوط الثاني عن طريق بيريسيتش (هدفين) في الدقيقتين 57 و92، والسلوفاكي ميلان سكرينيار في الدقيقة 60.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 39 نقطة لينتزع القمة من نابولي الذي خسر من يوفنتوس أمس بهدف وحيد، بينما تجمد رصيد كيفو فيرونا عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.