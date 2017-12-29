شاهد: فيدرر يلتقط "سيلفي" مع حيوان الكوكا المبتسم

زار روجر فيدرر جزيرة روتنيس في بيرث الأسترالية أمس الخميس، والتقط صور السيلفي مع حيوان الكوكا المعرض للانقراض والذي يعيش في هذه الجزيرة.

وقال فيدرر "هذا الحيوان يشبه الفأر، لكنه أكبر حجما، ويشبه الكانغارو، لكنه أصغر. إنه حيوان لطيف جدا، وهو معتاد على السياح هنا طوال سنين. هذا حيوان جميل".

ويزور عملاق التنس السويسري فيدرر جزيرة روتنيست على هامش استعداداته للمشاركة في بطولة كأس هوبمان للتنس، وبطولة أستراليا المفتوحة.

وقال المصنف العالمي الثاني إن أي بطولة يفوز فيها في الموسم 2018، ستكون فرصة طيبة لأن هذا الموسم قد يكون الأخير له مع التنس، خاصة بعد تعافيه من إصابة في العام 2017.

ونفى فيدرر أن يكون يشعر بأي ضغوط لأنه يشارك في البطولات الكبرى للمرة الأخيرة كما هو مرجح.

ولم يتوقع كثيرون أن يحرز فيدرر ما أحرزه الموسم الفائت 2017، إذ تعافى من إصابة خطيرة في الركبة، وعاد ليفوز بلقبي أستراليا المفتوحة وويمبلدون.

هذا وفاز فيدرر بتسعة عشر لقبا من البطولات الكبرى في مشواره مع التنس.

ويشارك فيدرر في بطولة كأس هوبمان التي تستهل منافساتها يوم السبت الثلاثين من ديسمبر/كانون الأول.

أما البطولة الأهم، فهي أستراليا المفتوحة التي تنطلق يوم الخامس عشر من يناير/كانون الأول.

ومن المتوقع أن يغيب منافس فيدرر الأكبر، وخصمه التاريخي، الإسباني رافائيل نادال عن أستراليا، بعد أن أعلن انسحابه المفاجئ من بطولة بريسبين الدولية.