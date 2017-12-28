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ميسي أعلى المشاهير اللاتينيين أجرا في 2017

ميسي وقّع على تمديد عقده مع برشلونة بشرط جزائي 700 مليون يورو
ميسي وقّع على تمديد عقده مع برشلونة بشرط جزائي 700 مليون يورو
28/12/2017

تصدّر الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي هدّاف فريق برشلونة الإسباني قائمة المشاهير اللاتينيين الأعلى أجرا في 2017 بحسب مجلة (فوربس).

وأشارت المجلة إلى أن مجموع الأرباح التي حققها الأوائل العشرة  في قائمة الأعلى أجرا في أمريكا اللاتينية بلغت 404 ملايين و300 ألف دولار في2017.

وذكرت فوربس أن ميسي حقق أرباحا بلغت 80 مليون دولار حتى يونيو/حزيران الماضي.

وجاء ميسي الذي جدد عقده مع برشلونة حتى عام 2021 في المركز الرابع عشر في قائمة فوربس للمشاهير المئة الأعلى أجرا بشكل عام خلال 2017 كما يتصدر قائمة المجلة للاعبي كرة القدم اللاتينيين الأعلى أجرا.  

المصدر : الألمانية
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