البث الحي
رياضة|مصر

ماذا قال كوبر عن نية ريال مدريد شراء محمد صلاح ؟!

27/12/2017

أشاد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم باللاعب محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي.

وفي تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية، الأربعاء، أكد كوبر أنه لا يوجد شك أن صلاح يمتلك الجودة التي تمكنه من اللّعب في ريال مدريد

وأضاف صلاح لاعب رائع للغاية يقدم أداءً جيدًا ويطور مستواه بصورة مستمرة، فهو يتمتع بموهبة الميل للأداء الدفاعي بجانب مركزه الأصلي وهو الهجوم فهو لاعب من طراز فريد

وتداولت وسائل الإعلام الإسبانية أنباء عن نية ريال مدريد التفاوض مع مسؤولي ليفربول لضم صلاح في فترة الانتقالات الشتوية.

وشارك صلاح مع ليفربول هذا الموسم في 28 مباراة بمختلف المسابقات نجح في تسجيل 21 هدفا وصنع 8 أخرى.

المصدر : الأناضول
المزيد من رياضة

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال إفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)