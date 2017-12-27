ماذا قال كوبر عن نية ريال مدريد شراء محمد صلاح ؟!

أشاد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم باللاعب محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي.

وفي تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية، الأربعاء، أكد كوبر أنه لا يوجد شك أن صلاح يمتلك الجودة التي تمكنه من اللّعب في ريال مدريد

وأضاف صلاح لاعب رائع للغاية يقدم أداءً جيدًا ويطور مستواه بصورة مستمرة، فهو يتمتع بموهبة الميل للأداء الدفاعي بجانب مركزه الأصلي وهو الهجوم فهو لاعب من طراز فريد

وتداولت وسائل الإعلام الإسبانية أنباء عن نية ريال مدريد التفاوض مع مسؤولي ليفربول لضم صلاح في فترة الانتقالات الشتوية.

وشارك صلاح مع ليفربول هذا الموسم في 28 مباراة بمختلف المسابقات نجح في تسجيل 21 هدفا وصنع 8 أخرى.