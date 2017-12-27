شاهد: سعوديات يشاركن لأول مرة في بطولة شطرنج بالرياض

لأول مرة في تاريخ السعودية تنافس النساء السعوديات في بطولة دولية للشطرنج في الرياض.

وجلس اللاعبون متقابلون في قاعة مزدحمة ولم يطلب من النساء تغطية شعورهن أو ارتداء العباءة التي تغطي الجسم كاملا.

وقالت باتسياشفيلي نينو لاعبة الشطرنج من جورجيا "أمر جيد بالنسبة لنا" ألا يطلب من النساء ارتداء الحجاب في البطولة.

وبالنسبة للسعوديات هذه البطولة هي أول فرصة تتاح لهن للحصول على جوائز وتصنيفات دولية.

ولم يكن معترفا بالشطرنج من قبل كرياضة يمكن للنساء السعوديات أن يمثلن بلدهن عن طريقها.

وقالت لاعبة الشطرنج السعودية إيمان فلاته إن وجود اتحاد للاعبات الشطرنج في المملكة يمهد الطريق أمام النساء للمشاركة في المزيد من الأنشطة والرياضات.

لكن البطولة أثارت بعض الجدل.

فقد قررت أنا موزوتشوك الحائزة على لقب بطلة العالم في الشطرنج مرتين عدم الحضور بسبب ما وصفته بسوء معاملة المرأة في المملكة.

وقال نائب رئيس اتحاد الشطرنج العالمي إن المملكة رفضت منح تأشيرات دخول لاعبين إسرائيليين للمشاركة في البطولة.

وتنفذ السعودية برنامجا إصلاحيا تطلق عليها رؤية 2030 يخفف تدريجيا من القيود الاجتماعي في المملكة وينهي منع النساء من قيادة السيارات في 2018.

وبدأت بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج لعام 2017 يوم الثلاثاء (26 ديسمبر كانون الأول) وتستمر حتى 30 ديسمبر كانون الأول. ويشارك فيها 240 لاعبا من 72 دولة منهم 12 رجلا وأربع نساء من السعودية.