الجدل يعكر بطولة الشطرنج الدولية في الرياض

تجاهلت السلطات السعودية فتاوى رجال الدين واستضافت بطولة دولية للشطرنج هي الأولى بالبلاد، غير أن الجدل المتصل بالدين والتقاليد والأزمات الإقليمية طغى على الحدث العالمي في المملكة.

وقررت المملكة استضافة كأس الملك سلمان للشطرنج ورصدت مبلغا قياسياً من مليوني دولار للجائزة في وقت يسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تصوير المملكة الغنية بالنفط على أنها بلد منفتح ومعتدل.

ولكن رفض منح اللاعبين الإسرائيليين تأشيرات دخول إلى المملكة التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، والشكوك المخيمة على مشاركة الإيرانيين والقطريين، والتغيب بسبب سجل السعودية في مجال حقوق المرأة، كلها تلقي بظلالها على البطولة.

افتتحت البطولة وهي الأولى التي تجري في السعودية الإثنين، وفي اليوم التالي أعلن الاتحاد الإسرائيلي للشطرنج أنه يسعى للحصول على تعويضات من الاتحاد العالمي للشطرنج منظم البطولة، بعد رفض المملكة منح اللاعبين الإسرائيليين تأشيرات دخول.

وكان يأمل اللاعبون الإسرائيليون بالمشاركة رغم عدم ارتباط الدولتين بعلاقات دبلوماسية، غير أن السعوديين لم يصدروا تأشيرات لهم في ظل غضب عم الدول العربية إثر اعتبار واشنطن القدس عاصمة لإسرائيل.

وعدا عن اللاعبين الاسرائيليين، لم يحصل لاعبو قطر وإيران في البدء على تأشيرات دخول، علمًا بأن العلاقات متوترة بين الرياض وكل من الدوحة وطهران على خلفية الموقف من نزاعات إقليمية.

ومع تردد أنباء عن عدم منح وفدي قطر وإيران تأشيرات، أصر الاتحاد العالمي للشطرنج أن بإمكان ممثليهما المشاركة، وإن اختاروا عدم الذهاب في نهاية الأمر.

وأكد الاتحاد يوم الأحد في بيان، أنه تم اتخاذ إجراءات خاصة لإصدار تأشيرات عند الوصول لأكثر من 200 شخص بمن فيهم لاعبو إيران وقطر.

وأضاف البيان أن اختيار لاعبي إيران وقطر عدم المشاركة بعد التشاور مع سلطات بلديهم هو قرار فردي خاص بهم.

رفع القيود عن الزيّ

وعدا عن تعقيدات السياسة، استدعى تنظيم البطولة في السعودية انتقادات من لاعبات بشأن القيود المشددة التي تفرضها السعودية على النساء.

ولكن الاتحاد العالمي قال إنه نجح في إقناع السلطات بتليين مطالبها التقليدية التي تفرض على النساء ارتداء العباية الطويلة السوداء، والموافقة على ارتداء قميص عالي القبة فيما وصفه الاتحاد بأنه تغير "تاريخي" في المملكة التي تشهد بوادر انفتاح اجتماعي بوتيرة متسارعة ومثيرة للجدل.

ولكن هذا لم يكن كافيًا لإقناع الأوكرانية آنا موزيتشوك الفائزة بالبطولة مرتين، إذ أنها قررت عدم المشاركة على الرغم من الحوافز المالية العالية.

وكتبت آنا على فيسبوك "سأخسر لقبين للبطولة العالمية لمجرد أنني قررت عدم الذهاب إلى السعودية، لأنني لا أريد أن أتقيد بشروط، ولا أريد ارتداء العباية، ولا أريد أن تتم مرافقتي عندما أخرج".

فتاوى

وعلى الرغم من كل الجدل المحيط بالبطولة، غير أنها اجتذبت بعضًا من أهم الأسماء بمن فيهم بطل العالم ماغنوس كارلسن.

وليست السعودية من البلدان الشهيرة بلعبة الشطرنج، لكن في بلدان الخليج الغنية بالنفط يعد تنظيم المباريات الرياضية وسيلة مهمة لبناء سمعة عالمية.

وقال المحلل جيمس دورسي من مدرسة راغاراتنام للدراسات الدولية في مقالة نشرتها هافنتغتون بوست، إن الرياض سلمت الاتحاد العالمي للشطرنج شيكًا بقيمة 1,5 مليون دولار لاستضافة البطولة.

وأضاف أن السعودية حذت حذو قطر والإمارات، في استخدام الرياضة لتلميع صورتها الدولية المضطربة.

وأشار دورسي إلى أن الرياض أقدمت على ذلك رغم أن مفتي المملكة قال قبل أقل من سنتين أن لعبة الشطرنج "حرام وهي داخلة في الميسر ومُشغلة للوقت ومُنفقة للمال".

وسبقه رجال دين في إصدار فتاوى تعتبر أن الشطرنج يصرف الناس عن ذكر الله وتحرم اللعب من أجل المال.

وتبدو مثل هذه الفتاوى والآراء اليوم متقادمة مع جهود إصلاح يقوم بها الأمير محمد وتتضمن السماح للمرأة بقيادة السيارة وفتح دور سينما.

ولكن الناس في المملكة لا يزالون يعتبرون الشطرنج لعبة نخبوية.

ويصنف أفضل لاعب سعودي وهو أحمد الغامدي في المرتبة 13355 بين أهم اللاعبين العالميين. لكن يبدو أن تنظيم البطولة في المملكة اجتذب بعض الاهتمام.

وعندما نشرت الهيئة العامة للرياضة بثًا مباشرًا لافتتاح المباريات على يوتيوب، اجتذبت الكثير من التعليقات.

وكتب أحدهم "يقولون إن الشطرنج حرام"، ورد آخر "لا ليس حرامًا"، وقال ثالث "في الدين، ممكن ما أحد يتكلم".