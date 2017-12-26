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قطر تعلن مشاركتها في بطولة العالم للشطرنج بالرياض

شعار الاتحاد القطري للشطرنج
شعار الاتحاد القطري للشطرنج
26/12/2017

أكد الاتحاد القطري للشطرنج، في بيان الإثنين، مشاركته في بطولة العالم للشطرنج الخاطف بالسعودية، يومي 29 و30 ديسمبر/كانون أول الجاري، بعد استجابة الرياض لشروطه.

وقال الاتحاد القطري، في بيان، إنه قرر المشاركة في منافسات بطولة العالم للشطرنج الخاطف فقط يومي 29 و30 ديسمبر لعدم التمكن من المشاركة في منافسات الشطرنج السريع التي تنطلق الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء القطرية.

وأوضح أنه سيشارك بالبطولة بعد أن زالت الأسباب التي دعته للاعتذار ورفض الاتحاد الدولي لطلب الدولة المستضيفة (السعودية) بعدم رفع العلم القطري وضمانها بإصدار التأشيرات للاعبين القطريين في المطار.

وأضاف البيان أن الاتحاد القطري تلقى الإثنين رسالة من الاتحاد الدولي بأن التأشيرات ستكون جاهزة عند الوصول إلى مطار الرياض الدولي، مستفسرًا عن موعد الرحلات ليتسنى للسلطات السعودية اتخاذ اللازم.

وشدد الاتحاد على حرصه على التواجد في البطولة، مؤكدًا أن قطر دأبت دائما على فصل الرياضة عن السياسة إيمانًا منها بأن الرياضة تجمع الشعوب ولا تفرقها.

وأول أمس الأحد كان الاتحاد القطري للعبة، قد أعلن تعذر مشاركة بلاده في البطولة؛ بسبب اشتراط اللجنة المنظمة للبطولة على لاعبي المنتخب عدم رفع علم قطر خلال المنافسات.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، وسط دعوات إقليمية ودولية لإنهاء الأزمة وإجراء حوار مباشر بين أطرافها.

ويبحث نحو 300 لاعب ولاعبة من 70 دولة ابتداء من الثلاثاء حتى 30 ديسمبر عن ألقاب بطولة الملك سلمان للشطرنج السريع والخاطف.

وتنظم البطولة الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحادين الدولي والسعودي للشطرنج في مركز أبسك للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض.

المصدر : الأناضول + وكالة الأنباء القطرية
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