شاهد: مانشستر يونايتد يتلقى ضربة موجعة بتعادله مع بيرنلي

تلقت محاولات مانشستر يونايتد لملاحقة جاره مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم ضربة موجعة بتعادله 2 / 2 أمام ضيفه بيرنلي.

اللقاء الذي جمع الفريقين جرى الثلاثاء، بالبوكسينج داي (يوم تبادل صناديق هدايا الكريسماس) ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق 12 نقطة أمام مانشستر يونايتد، ويمكنه توسيع الفارق إذا فاز على نيوكاسل الأربعاء.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، ورفع بيرنلي رصيده إلى 33نقطة في المركز السابع.