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رياضة|الأرجنتين

الشرطة الأرجنتينية تلقي القبض على سامباولي مدرب المنتخب

خورخي سامباولي, المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم
خورخي سامباولي, المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم
26/12/2017

كشفت تقارير إخبارية بالأرجنتين أن الشرطة احتجزت خورخي سامباولي المدير الفني لمنتخب الوطني لكرة القدم، بسبب دخوله في مشادة مع رجال الأمن في إحدى نقاط التفتيش، وهو تحت تأثير الكحول.

وأوضحت التقارير أن سامباولي كان عائدًا من حفل زفاف ابنته في مسقط رأسه بمدينة كاسيلدا، وكان برفقته أشخاص آخرون بالسيارة، وعندما استوقفه رجال الأمن في نقطة التفتيش تذمر ودخل في مشادة معهم، وهو ما أسفر عن احتجازه.

وذكرت صحيفة "لا كابيتال" الأرجنتينية، أن الشرطة أجرت فحص تناول الكحوليات على سائق السيارة التي كان يستقلها سامباولي، وجاءت النتيجة سلبية.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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