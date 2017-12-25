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"فيدال" لاعب برشلونة يرد على شائعة وفاته في حادث مرور

أليكس فيدال لاعب كرة القدم بنادي برشلونة الإسباني
أليكس فيدال لاعب كرة القدم بنادي برشلونة الإسباني
25/12/2017

نفى أليكس فيدال لاعب كرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول مقتله في حادث مرور بالسيارة.

ونشر فيدال صورة أمس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ليطمئن الجماهير أنه سليم، ولا صحة لما تردد حول مصرعه أو حتى تعرضه لحادث مرور بسيارة.

وأحرز فيدال، السبت، هدف برشلونة الثالث في "كلاسيكو الأرض" ، بعد تمريرة من الأرجنتيني ليونيل ميسي دون حذاء، وانتهت المباراة بفوز الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة.

وانضم فيدال (28 عامًا)، إلى برشلونة قادمًا من إشبيلية صيف 2015، ليخوض معه 40 مباراة في جميع البطولات محرزًا أربعة أهداف وصانعًا 11 هدفًا.

المصدر : الأناضول
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