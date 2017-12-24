شاهد: نابولي يعزز صدارة الدوري الإيطالي بالفوز 3-2 على سامبدوريا

عزز فريق نابولي موقعه في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه سامبدوريا 3 2/ اليوم السبت في المرحلة الثامنة عشرة من المسابقة.

وعلى ملعب سان باولو نجح نابولي في تحويل تأخره بهدف إلى الفوز 3 -2 ليحصد ثلاث نقاط غالية.

وبادر سامبدوريا بالتسجيل بعد مرور دقيقتين فقط من بداية المباراة عن طريق جاستون راميريز ولكن آلان ماريز لوريرو أدرك التعادل لنابولي في الدقيقة 16.

وأعاد فابيو كوالياريلا سامبدوريا إلى المقدمة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 27 من ضربة جزاء.

وأدرك لورنزو إنسيني التعادل لنابولي في الدقيقة 33 وبعد ست دقائق فقط أحرز القائد ماريك هامسيك هدف الفوز لأصحاب الأرض.

الفوز رفع رصيد نابولي في الصدارة إلى 45 نقطة بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه يوفنتوس الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع روما، فيما يحل إنتر ميلان في المركز الثالث بعد أن تجمد رصيده عند 40 نقطة.