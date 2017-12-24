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شاهد: مانشستر سيتي يكتسح بورنموث برباعية نظيفة

23/12/2017

حافظ فريق مانشستر سيتي، السبت، على تصدره لقمة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

واكتسح مانشستر سيتي ضيفه بورنموث برباعية نظيفة في الجولة التاسعة عشر للمسابقة المحلية.

أنهى مانشستر سيتي صاحب الأرض والجمهور الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الأرجنتيني سيرغيو أغويرو في الدقيقة 27.

وبهذا الهدف، وصل أغويرو إلى 100 هدف سجلها على ملعب الاتحاد معقل السيتي.

وأضاف السيتي ثلاثة أهداف أخرى عن طريق رحيم سترلينج وأغويرو والبرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا في الدقائق 53 و79 و85.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 55 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز نيوكاسل يونايتد على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف لهدفين، وستوك سيتي على وست بروميتش ألبيون بثلاثة أهداف لهدف، وبرايتون على واتفورد بهدف نظيف، بينما تعادل سوانزي سيتي مع كريستال بالاس بهدف لكل منهما، وبالنتيجة ذاتها تعادل ساوثهامبتون مع هيديرسفيلد تاون.

المصدر : الأناضول + بي إن سبورتس
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