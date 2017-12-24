شاهد: قطر تستهل "خليجي 23" باكتساح اليمن برباعية

استهل المنتخب القطري، السبت، مبارياته بكأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 23 بانتصار كبير على اليمن.

واكتسح منتخب قطر نظيره اليمني بأربعة أهداف دون رد، في افتتاح مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية للبطولة.

ومنذ انطلاقة الشوط الأول، كشر المنتخب العنابي عن أنيابه، وتمكن من إحراز ثلاثة أهداف في الـ18 دقيقة الأولى عن طريق أكرم حسن عفيف والمدي علي مختار والمعز علي عبد الله في الدقائق 2 و5 و18 من زمن اللقاء.

وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب اليمني العودة إلى أجواء اللقاء بعد ثلاثية قطر في الأول، لكنه فشل في العودة، واستقبل الهدف الرابع من المنتخب القطري عن طريق بيدرو ميغيل ميغويل في الدقيقة 85 من زمن المباراة، لتنتهي بنتيجة كبيرة للعنابي.

بهذه النتيجة، حصد المنتخب القطري على أول ثلاث نقاط له في المجموعة، فيما ظل المنتخب اليمني دون رصيد من النقاط.

وتقام في وقت لاحق اليوم، مباراة بنفس الجولة للمجموعة، تجمع البحرين مع العراق.

وتعد هذه هي النسخة الـ 23 للبطولة، ويحمل آخر لقب منتخب قطر في البطولة التي أقيمت بالسعودية، ويعد منتخب الكويت الأكثر تتويجًا برصيد 10 ألقاب.