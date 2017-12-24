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شاهد: المصري رمضان صبحي يسجل أول هدف له في الدوري الإنجليزي

23/12/2017

سجل الجناح المصري الدولي الصاعد رمضان صبحي أول هدف له في الموسم الأول له بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

وأحرز صبحي الهدف الثالث لفريق ستوك سيتي ليساهم في فوزه على ضيفه وست بروميتش البيون 3 -1 ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف صبحي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة بعد مجهود رائع من إيريك ماكسيم شوبو موتينج الذي انفرد بالمرمى تماما لكنه فضل التمرير لزميله المصري الذي سدد دون عناء في الشباك الخالية.

ونجح صبحي في تسجيل أول هدف له مع ستوك سيتي بعد 29 مباراة شارك فيها مع الفريق على مدار موسمين منذ انتقاله اليه قادما من الأهلي المصري.        

المصدر : الألمانية + بي إن سبورتس
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